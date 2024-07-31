شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى 9 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

يحيى النجم اللبنانى وائل كفورى حفلا غنائيا يوم 9 أغسطس المقبل فى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وطرح اللبنانى وائل كفورى مؤخرًا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون فى الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

النجم اللبنانى وائل كفورى بدأ حياته الفنية بعد استوديو الفن، ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل" ثم أطلق ألبومه الأول شافوها وصاروا يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش، مثل: "عيد الاستقلال" و"عيد العشاق" و"رسالة إلى أمي".

وأصدر بعد ذلك عدة ألبومات، وشارك بالعديد من المهرجانات العربية، مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس.

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي، وفي عام 1998 قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.