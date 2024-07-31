ياسمين صبري جذابة وهيفاء وهبي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة صيفية، ارتدت خلالها فستان جذاب باللون الأصفر، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بداخل سيارتها.

هيفاء وهبي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بفستان مشجر قصير.

نور إيهاب

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية ملابس كاجوال.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي، ببطن مكشوف، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان، أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

مريم أشرف زكي

شاركت الفنانة الشابة مريم أشرف زكي، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورًا جديدة لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

ديانا حداد

ظهرت الفنانة ديانا حداد، داخل سيارتها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباحكم حب".