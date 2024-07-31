فتاة تصفع حبيبها بأحد السينمات لهذا السبب أثناء عرض فيلم "Deadpool & Wolverine"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من إحدى السينمات التي تعرض فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool & Wolverine" حيث نشب شجار بين فتاة وجدت حبيبها يخونها مع فتاة أخرى.

وظهرت الفتاة وهي تفاجئ حبيبها في السينما وقامت بصفعه أمام المتواجدين ودخلت معه في شجار وسط سخرية الجمهور ومحاولتهم فض الاشتباك من أجل متابعة أحداث الفيلم.

ويحقق فيلم "Deadpool & Wolverine" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بافتتاحية بلغت 211 مليون دولار في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وعالميًا بما يقرب من 444 مليون دولار في أول أيام عرضه وسط توقعات بتحقيق المزيد من الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

فيلم "Deadpool & Wolverine" هو الجزء الثالث من سلسلة الكوميديا "Deadpool" التي عرض أول أجزائها عام 2016، مرورًا بالجزء الثاني عام 2018 وحققا نجاحًا فاق كل التوقعات، لتقرر شركة "مارفل" إنتاج جزء ثالث مع إضافة شخصية البطل الخارق "وولفرين" التي يجسدها النجم الأسترالي هيو جاكمان ويشاركه البطولة في شخصية "ديدبول" الممثل الكندي ريان رينولدز.

يذكر أن، الممثل ريان رينولدز يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم الكوميديا والأكشن "Red Notice" الذي يعيد خلاله التعاون مع النجم ذا روك، وفيلم العائلة والكوميديا "If".

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