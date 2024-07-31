شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تكشف لـ الخليج 365 كيفية اختيارها بدلة الرقص فى "شقو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أمينة خليل عن اختيار بدلة الرقص الخاصة بدورها فى فيلم شقو، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، الذى عرض خلال عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

وصرحت أمينة خليل قائلة: "لون البدلة اللى اختاروا خالد عزام الستايلست اللى كان عنده معركة كبيرة، خلى فيها أمينة خليل اللى هي مسبسبة خالص لـ فوتنة المختلفة تماما عنى، وده كان تحدى كبير أوى على خالد كان دايما بيقولى أعمل فيكى إيه، وأوديكى فين، بس بالعكس الموضوع كان ممتع أوى".

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

‎فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.



أمينة خليل من فيلم شقو