بسبب الأحداث الأخيرة.. محمد رمضان يكشف حقيقة إلغاء حفله في بيروت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد الفنان محمد رمضان على أن إقامة حفله الغنائي في بيروت، أغسطس المقبل، رغم الأحداث الأخيرة التي تمر بها لبنان في الوقت الحالي.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال: "جمهوري اللبناني الغالي، وصلني كم اعتذارات نجوم العرب عن حفلاتهم في بيروت نظرا للأوضاع، والمسئولين كلموني عن الحفل قالوا هتعمل إيه، قولتلهم الحفلة قائمة وماتلغتش".

ووجه رمضان رسالة للجمهور اللبناني، قائلًا: "إن شاء الله موجود معاكم يوم 17 أغسطس في بيروت ولو قفلوا الخطوط الجوية أجيلكم بالخطوط البحرية".

يذكر أن، طرح الفنان محمد رمضان، أغنية "كبير بلد" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى، وهي من كلمات وألحان إسلام كان، وتوزيع ديزل.

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