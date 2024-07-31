انطلاق حفل افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري بعزف السلام الجمهوري واستعراض غنائي راقص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

انطلق قبل قليل حفل افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري واستعراض غنائي راقص.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على الحفل، وبينهم: عايدة رياض، رانيا محمود ياسين، محمد أبو داوود، سميرة عبدالعزيز، فاطمة الكاشف، سلوى محمد علي، فتوح أحمد، عبدالعزيز مخيون، لطفي لبيب، حمزة العيلي، لقاء سويدان، فردوس عبدالحميد، المخرج محمد فاضل، طارق صبري، عزة لبيب، السيناريست سيد فؤاد، منال سلامة، عزة الحسيني، المؤلف والمنتج أحمد الإبياري، طارق الإبياري.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد هنو، وتحمل دورته الجديدة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة برئاسة الفنان محمد رياض.