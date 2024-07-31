شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مرتفع للحلقة السابعة من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الحلقة السابعة وقبل الأخيرة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، على تقييم وصل إلى 9.1 من على موقع IMBD، وذلك بعد طرحها بساعات تحت اسم The Red Sowing.

كما أشاد المؤلف جورج آر مارتن بكتاب الموسم الثانى من House Of The Dragon للطريقة التى غيروا بها قصته الأصلية، يعرض حاليا حلقات الموسم الثانى من العمل على شبكة HBO، المستوحاة من كتاب مارتن لعام 2018 Fire & Blood.

تبدأ أحداث الموسم الثانى من House Of The Dragon بعد تتويج الملك إيجون الثانى ووفاة ابن الملكة راينيرا، مع انقسام عائلة تارجاريان إلى قسمين، مع حكم "إيجون الثاني" من العرش الحديدى، تفكر "رينيرا" ومجلسها الأسود فى خطوتهم التالية، مع اقتراب الحرب الأهلية.

وكتب مارتن على مدونته على حلقات الموسم الثانى من House Of The Dragon: "يا لها من طريقة رائعة لبدء الموسم، الإخراج كان رائعاً".

كما خص أيضًا عددًا قليلًا من طاقم المسلسل بالثناء، بما في ذلك ريس إيفانز، الذي يلعب دور أوتو هايتاور، وأشار: "مشهده مع الملك إيجون الثانى والسير كريستول كول بعد شنق صائدي الفئران كان مليئًا بالذكاء والتوتر والدراما، وهو أداء يستدعي الاهتمام بالجوائز".

وأشاد بالكتاب لإيجاد طرق لتعزيز قصته، بما في ذلك التغييرات المهمة في شخصية هيلينا تارجاريان، التي وصفها بأنها "أغنى وأكثر روعة من تلك التي خلقتها"، والكلب تشيز، وهو اختراع للتكيف التلفزيوني الذى ظهر في الموسم الثانى من مسلسل House Of The Dragon.