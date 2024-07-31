شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة غنائية لـ نسمة محجوب على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات مهرجانها الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، تحت رعاية الدكتورأحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، بحفل مميز تلتقى فيه الفنانة نسمة محجوب وفرقتها بجمهور الإسكندرية العريق والمتذوق للفنون الرفيعة في الثامنة والنصف مساء الجمعة 2 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج باقة من أجمل أغانيها منها "قلبى وحرة فيه، حبيتك، كل شمس، كفاية، الوقت يعدى، يا غاوى هروب، على طبيعتى، خصوصاً راجل وتتر مسلسلات ليالي أوچينى ، حب اخوات ، عابر سبيل، حُلم ،كما ستتألق نسمه بعدد من الأغاني الغربية باللغة الإنجليزية والفرنسية منها Desert rose ، Autumn leaves ،C’est la vie ، I will survive ،Crazy medley، Je suis maladeبالإضافة إلى بعض الأغنيات التى تحرص على تقديمها لجمهور الأسكندرية منها أحسن ناس ويا محروسة.

جدير بالذكر أن الفنانة نسمة محجوب حققت نجاحا كبيرا بأولى حفلاتها بمهرجان الأوبرا الصيفى هذا العام على المسرح المكشوف بحفل كامل العدد و أبهرت جمهورها بثقافتها الموسيقية الواسعة .

وقد ارتبطت نسمة محجوب بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة ٧ سنوات وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فني واسع.

يشمل مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء مجموعة من الفعاليات الفنية الراقية والمتنوعة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتنمية الإنسان.

ويقام المهرجان في الفترة من 18 يوليو حتى 10أغسطس في مدن القاهرة والإسكندرية ودمنهور، حيث يجسد هذا المهرجان التزامًا بتقديم الفنون الرفيعة ودعم الثقافة والإبداع في المجتمع.