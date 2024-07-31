ميرنا وليد - بيروت - أطلّت الممثلة رزان جمال وجذبت أنظار الجمهور اليها بأعمالها التمثيلية، فبعفويتها وموهبتها استطاعت ان تُبدع وتحقق شهرة كبيرة في لبنان والعالم العربي.

نذكر من أعمالها: "ما وراء الطبيعة، الموسم الثاني من سرايا عابدين، والثمن".

موقع الخليج 365 التقى بالممثلة رزان جمال وقد تحدثنا معها عن أعمالها المقبلة وتعاملها مع الفنان المصري محمد رمضان، الى جانب حديثنا عن ملكة جمال لبنان السابقة والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون ودخولها الى شركة الصباح لتبدأ مسيرتها التمثيلة.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- رزان جمال تعلّق على دخول ياسمينا زيتون مجال التمثيل وتُضيف: "أشارك في مسلسل عالمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.