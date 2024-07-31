بالصور- نسرين طافش تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة السورية نسرين طافش، الأنظار بإطلالتها الأخيرة، غذ نشرت عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لها من شخصيتها في مسلسل "جوقة عزيزة"، ظهرت فيها بإطلالة رائعة.

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وارتدت نسرين في الصور ملابس جريئة، إذ اختارت فستان مطرز بسلاسل من اللؤلؤ، جاء مكشوف الصدر، وبحمالات رفيعة، ووضعت على رأسها أكسسواراً على شكل قبّعة مزيّنة باللؤلؤ أيضاً، وزيّنت معصمها بإسورة من التصميم نفسه.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نسرين مكياجا لافتا بألوان جريئة، أبرزت ملامحها بطريقة جميلة.

وارفقت نسرين الصور بتعليق، كتبت فيه: "ملكة المسرح"... في إشارة الى دورها في مسلسل "جوقة عزيزة".|

