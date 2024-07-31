شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي كيميل يرفض عرض العودة مضيف لحفل الأوسكار 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بعد أربعة أشهر فقط من بث حفل توزيع جوائز الأوسكار على شبكة ABC، تحاول أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بالفعل إلغاء مستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025... ولكن دون جدوى حتى الآن.



جيمي كميل

يذكر أن الأكاديمية قدمت عرض استضافة لجيمي كيميل، الذي استضاف الحفل أربع مرات بما في ذلك العامين الماضيين، رغم أنه رفض العرض، عبر شركة Puck.

كما رفض الممثل الكوميدي جون مولاني، الذي كانت ذكرياته التي لا تنسى عن فيلم " Field of Dreams " أحد أبرز جوائز الأوسكار لهذا العام، عرضًا للاستضافة.

تمتعت جوائز الأوسكار هذا العام بزيادة طفيفة في التقييمات هذا العام مع 19.5 مليون مشاهد، بزيادة 4٪ فقط عن 18.7 مليون مشاهد في عام 2023، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن الرقم القياسي على الإطلاق البالغ 57.2 مليون مشاهد في عام 1998، وهو العام الذي فازت فيه تيتانيك بـ 11 جائزة أوسكار بما في ذلك جائزة أفضل فيلم.

في حين أن التقييمات ترتفع كل عام بعد انخفاض قياسي بلغ 10.4 مليون مشاهد في عام 2021، إلا أنها لم ترتفع بعد حتى بالقرب من مستويات ما قبل الوباء.

واستضافت كيميل حفل توزيع جوائز الأوسكار عامي 2017 و2018، قبل أن تجرب الأكاديمية إقامة الحفل بدون مضيف في أعوام 2019 و2020 و2021.

استضاف الثلاثي الكوميديين - ريجينا هول وإيمي شومر وواندا سايكس - في عام 2022، قبل أن يعودوا إلى كيميل في عامي 2023 و2024.