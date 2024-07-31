نادين نسيب نجيم تدعو لضحايا لبنان بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

دعمت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية نادين نسيب نجيم، الشعب اللبناني بعد تعرضها لغارة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أسفر عن وقوع عددا من الضحايا والمصابين.

ونشرت نادين، تعليقها على الأحداث المؤسفة في لبنان عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X"، قائلة: "يا رب الضاحية الجنوبية.. الله يحمي لبنان وشعبه".

وحلت نادين نسيب نجيم ضيفة مؤخرًا على برنامج "عندي سؤال" تقديم محمد قيس ويعرض على قناة "المشهد" اللبنانية.

وتطرقت "نادين" خلال حوارها بالبرنامج عن علاقتها بنجوم الوسط الفني سواء اللبناني أو المصري، وعن التفاصيل الخاصة بأسرتها وعن خيانتها من أقرب الناس لها، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، كما كشفت عن العديد من الخبايا والأسرار لأول مرة.

وبسؤالها عن خضوعها لأي عمليات تجميلية، قالت: "أنا مش عاملة أي عمليات تجميل، وعملت عملية ترميم بس، والدكتور الخاص بيا طلع وقال إني مش عاملة أي عمليات تجميل وهو مش هيكذب، ثانيًا البوتكس والفيلر في ناس كتير ماتعرفش الفرق بين الأتنين وبيتكلموا وبس حافظين مش فاهمين، والبوتكس مش للشفايف ده عشان يخفف من التجاعيد في الوجه وهو لا بيأذي، وكمان الفيلر بقت عمليته بسيطة وكل ست بقت تحب تعملها".

يذكر أن آخر مشاركات نادين نسيب نجيم الفنية كانت بمسلسل "2024" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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