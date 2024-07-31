بهذه الطريقة.. بدرية طلبة تسخر من أولمبياد باريس من حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

سخرت الفنانة بدرية طلبة، على طريقتها الخاصة من أولمبياد باريس 2024، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلاله وهي تمارس رياضة السباحة.

وعلقت "بدرية" ساخرة: "شوفتوا الحتة دي، مش بدارة أبو هيف لأ أبو هيف نفسه، بدارة أبو هيف تتألق عبر المحيطات".

ولاقى الفيديو سخرية وإعجاب من متابعيها، وجاءت كالتالي: "عسل والله، بحبك حب مش عادي، عسل يا بدرية، لا بس الصراحة سبيحة".

وخرجت بدرية طلبة عن صمتها مؤخرًا بعدما قام أحد متابعيها بالتعليق على مشاركتها بأحد الحملات الإعلانية، وأعادت "بدرية" نشر التعليق عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام" وتضمن الآتي: "يا بختك كمان إعلانات مش كفاية التمثيل، ممكن تساعديني أمثل زيك"، لترد عليه بدرية قائلة: "فعلا يا بختي، وهخليكي تيجي تمثلي معايا بس تشوفي كل التعب اللي شوفته في حياتي علشان أوصل للي أنا فيه، أوعوا تفكروا عينيكم وحسدكم ده مش بيرجع عليكم، لأن قلوبكم سودة، أتمنوا الخير لغيركم حينوبكم منه أرحمونا يرحمكم الله، لو كان عايز يديكم كان عطاكم، ربنا عادل ومن شر حاسد إذا حسد".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة كانت بفيلم "الملكة" وعرض مطلع العام الجاري.

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