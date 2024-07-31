حكم قضائي يضع حسن الرداد في ورطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: رغم مرور ثلاث سنوات على عرض فيلم “توأم روحي” للفنان حسن الرداد، أصدرت المحكمة الاقتصادية أخيراً حكماً يؤكد سرقة فكرة الفيلم من المؤلف محمد السيد رحمة، والتي كان قد أصدرها تحت اسم “عابر”.

وجاء حكم المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤلف الرواية الأصلية بمبلغ نصف مليون جنيه، ضد أماني التونسي مؤلفة فيلم “توأم روحي” لحسن الرداد وإلزامها بدفع المصاريف مع عدم عرض الفيلم.

وكشف المؤلف محمد السيد رحمة عن تفاصيل حكم المحكمة الذي أنصفه، مؤكداً أن فيلم “توأم روحي” للمؤلفة أماني التونسي مقتبس من روايته “عابر”.

وقال رحمة، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “مع خيري” الذي يقدّمه الإعلامي خيري رمضان عبر شاشة “المحور”: “سافرت الى عدد كبير من الدول، وبالتالي جاءتني فكرة رواية “عابر”، كل عالم من العوالم المتواجدة في روايتي كان بناءً على تجربة شخصية مررت بها”. وأضاف: “توجّهت الى القضاء من أجل حفظ حقي، وبالفعل حصلت على حكم محكمة يؤكد أن فيلم “توأم روحي” مقتبس من رواية “عابر””.

ومن جانبه، قال محامي المؤلفة أماني التونسي: “موكلتي لم تحضُر أي جلسة من جلسات المحكمة الخاصة بالفيلم، والمحاكم الاقتصادية لها قانون مخصّص، حكم المحكمة هو حكم أول درجة وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني وفق قانون المحاكم الاقتصادية”.