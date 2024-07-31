كريم عبد العزيز يحقق نجاحاً كبيراً في السعودية.. عرض جديد مكتمل العدد لـ”السندباد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: ما زال النجم كريم عبد العزيز، يحقق الأرقام القياسية في أعماله الفنية والتي كان آخرها مسرحية “السندباد” والتي حقق بها رقمًا قياسيًا جديدًا وذلك بعد عرضها في مدينة “أبها”، وجاء ذلك بعد نجاحاته الساحقة للمسرحية في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تصدرت التريند واحتلت المركز الأول على تويتر، عقب عرضها بساعات قليلة.

كما رفعت مسرحية “السندباد” ليلة عرضها في “أبها” شعار “كامل العدد”، وامتلأت قاعة العرض بالجمهور السعودي الذي أعرب عن إعجابه الشديد بالمسرحية وبأداء الممثلين.

في سياق آخر يتم عرض مسرحية “السندباد” لـ كريم عبد العزيز، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية بداية من يوم 8 حتى 10 آب (أغسطس) المقبل، وجاء ذلك طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن مسرحية «السندباد» من بطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، ويزو، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، إنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أحمد الجندي.