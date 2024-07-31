بشرى تحتفل الليلة بزفافها.. والعريس مفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في مفاجأة جديدة كشفتها الفنانة بشرى حول زواجها الذي كانت قد أعلنت عنه خلال الفترة الماضية، حيث تستعد للاحتفال بزفافها الليلة بحضور الأهل في الساحل الشمالي.

وتمثّلت مفاجأة بشرى في اسم العريس، حيث إنها ستتزوج من خالد ابن زوجة الفنان محمود حميدة، بعد قصة حبّ بدأت عقب طلاق بشرى، حيث كانت بداية التعارف عقب تعاونهما في مشروع رقمنة الأرشيف الفني عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، لتتوطّد العلاقة بينهما وتتطور إلى علاقة حب نتج عنها اتخاذ قرار بالزواج.

وكانت بشرى قد كشفت خلال لقاء تلفزيوني، أنها تعيش قصة حبّ من دون الكشف عن هوية العريس المستقبلي.

يُذكر أن آخر أعمال بشرى في السينما، فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي عُرض آخر موسم الصيف الماضي، وشاركها في بطولته: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، تيام قمر، ساندي مراد، عمرو عبد الجليل…، وهو من إخراج علي إدريس.