آيتن عامر بملابس السجن.. صورة تحدث جدلاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة أثارت بها الكثير من الجدل بين جمهورها، حيث ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس السجن و”الكلبشات” في يديها، وكتبت عليها “آيتن عامر إفراج”… وعلّقت على الصورة بقولها: “آيتن على الإسفلت إفراج الحمد لله”.

وتساءل المتابعون عن حقيقة هذه الصورة، خاصة مع تغيّر ملامح آيتن فيها حيث بدت وكأنها شخص آخر، وبدأت التساؤلات عمّا إذا كانت الصورة من عمل فني جديد، إلا أن آيتن عامر لم تردّ على أسئلة متابعيها لتكشف حقيقة الصورة.

وكانت آيتن عامر قد حققت نجاحاً في الأيام الماضية من خلال أغنيتها الأخيرة “مثيرة للجدل” والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب.

يُذكر أن آيتن عامر تعيش حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، حيث أحيت أخيراً حفلاً على متن إحدى البواخر النيلية، قدّمت خلاله عدداً من أغنياتها التي غنّتها في أعمالها السينمائية والكليبات، منها، “يا ستو أنا”، “تبادل النظرات”، “اكشف”، “بناقص”، “ماليش في القفش”، وأغنيتها في فيلم “زنقة الستات”، كما غنّت للنجمتين فيروز ونجاة الصغيرة.

كما شاركت آيتن عامر في موسم رمضان الماضي، ببطولة مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الى جانب الفنانين: هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفي، عبد الله الطراروة، ليلى عبد الله، ونور الغندور.