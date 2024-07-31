كريم فهمي يستعرض عضلاته على البحر: "أعمل بجد واستمتع بما تفعله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره ومتابعيه، على السوشيال أحدث ظهور له على البحر، مستعرضًا عضلاته.

ونشر كريم فهمي، صورًا جمعته بزوجته عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "أعمل بجد واستمتع بما تفعله، فذلك هو مفتاح النجاح الحقيقي.. جاري التحميل".

كريم فهمي أطل على جمهوره كضيف شرف مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني والفنانة نسرين أمين، والذي عُرض في رمضان ٢٠٢٤.

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