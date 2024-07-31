فن ومشاهير

كريم فهمي يستعرض عضلاته على البحر: "أعمل بجد واستمتع بما تفعله"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره ومتابعيه، على السوشيال أحدث ظهور له على البحر، مستعرضًا عضلاته.

ونشر كريم فهمي، صورًا جمعته بزوجته عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "أعمل بجد واستمتع بما تفعله، فذلك هو مفتاح النجاح الحقيقي.. جاري التحميل".

كريم فهمي أطل على جمهوره كضيف شرف مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني والفنانة نسرين أمين، والذي عُرض في رمضان ٢٠٢٤.

View this post on Instagram

A post shared by Karim Fahmy (@karimfahmiofficial)

اقرأ أيضا..
نوال الزغبي عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان: "لبنان بين يديك يا الله"

عايدة رياض تروي أول لقاء جمعها مع عادل إمام وقصة مرضها

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا