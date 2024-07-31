تهديدات الكيان الصهيوني تربك خريطة حفلات لبنان وهذا مصير حفل هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت التهديدات الإسرائيلية باستهداف أراضي لبنانية، حالة من الجدل، و عقب إعلان منظم الحفلات اللبناني حسين كسيرة، عن تأجيل حفلات الفنان تامر حسني والمطربة أصالة، كان السؤال عن مصير حفلات يقدمها نجوم أبرزهم المطرب هاني شاكر والنجم محمد رمضان.

الفنان فريد بوسعيد رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في تصريح لـ"الخليج 365"، قال: "الوضع الراهن في ظل تهديدات الكيان تأجيل الحفلات، المقرر إقامتها في أغسطس".

منظم الحفلات اللبناني حسين كسيرة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،قال: "قرارنا عن تأجيلنا المطربة أصالة، بعد التهديد الأخير للكيان الصهيوني الذي أربك حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت، هو قرار شخصي خاص بنا وفقا لرؤيتنا للموقف، وحرصاً منا ومن النجوم الذين كانوا سيحييون حفلات الصيف في لبنان على سلامة جمهورهم الكريم ".

وأضاف: "القرار تم بالاتفاق مع نجوم الحفلات، وهو ما تم أيضاً مع عاصي الحلاني، هيفاء وهبي، سيف نبيل ودي جاي أصيل، والتي كانت مقررة في ٨ أغسطس"

ومن جهته تحدث منظم حفل المطرب هاني شاكر، المعلن عن إقامته يوم 9 أغسطس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال: "الحفل، مزال قائم في موعده، وتم طرح تذاكر الحجز، وهي 40، و 60، و 80،و 100، و 125 دولار".

النجم محمد رمضان من جانبه كشف عن موقفه في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع "انستجرام" ، وقال: "حفلتي في بيروت هتكون في موعدها رغم الأحداث، ولو قفلوا الخطوط الجوية هاجيلهم بالخطوط البحرية".

حفل النجم محمد رمضان، يعد الأول الذي تتولى تنظيمه والإشراف عليه، الشركة الخاصة التي أسسها مؤخرا، بمشاركة منظم الحفلات نبيل السويسي، وتحمل إسم " BOSS PRODUCTION".