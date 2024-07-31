من كواليس مسلسل "زمالك بولاق".. أحدث ظهور لـ عبير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، مقطع فيديو لها من كواليس مسلسلها الجديد "زمالك بولاق".

ونشرت مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

مسلسل "زمالك بولاق" تأليف إسلام شتا وأحمد رجب وإخراج أسامة عمر، وبطولة خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، عبير صبري، وانتصار.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري، مسلسل "حدوتة منسية"، الذي عُرض قبل موسم رمضان الماضي، إلى جانب عدد كبير من النجوم، أبرزهم: سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، رجوى حامد، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

تهديدات الكيان الصهيوني تربك خريطة حفلات لبنان وهذا مصير حفل هاني شاكر

وفاء عامر تشيد بالإنجازات في مدينة العلمين: "طول ما أنت ماشي شايف حاجات عظيمة"