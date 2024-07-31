أحدث ظهور لـ هاجر أحمد والجمهور يغازلها.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بأحد المطاعم، وحازت على إعجاب الجمهور.

ونشرت هاجر الصور، على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون النبيتي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "القمر، في جمال كده، أجمل البنات كده كده، ربنا يبارك في كل أيامك إن شاء الله، أم عيون جريئة، مفيش جمال بعدك ولا قبلك".

يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد كان مسلسل "المعلم" الذي عرض في موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم.

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