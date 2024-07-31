ماجدة الرومي تدعم بلدها لبنان: "سوف نبقى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اليوم الأربعاء، عن دعم بلدها لبنان، إثر تعرض الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لهجوم إسرائيلي.

ونشرت ماجدة صورة ظهرت فيها ممسكة علم لبنان، وعلقت: "فاصمد لبنان ما بك وهنُ؟، سوف نبقى، لابد في الأرض من حقٍ، وما من حقٍ ولم نبقَ نحن".

وأحيت الفنانة ماجدة الرومي يوم 18 يوليو حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين.

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