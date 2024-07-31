غدًا.. حفل كاسيت 90 ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد نجوم التسعينات لإقامة حفل غنائي ضخم، تحت عنوان "كاسيت 90" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لدورته الثانية بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وموسم الرياض، ومن المقرر إقامتها غدًا الموافق يوم الخميس، وذلك على خشبة مسرح "نيو أرينا".

ويضم الحفل عدد من نجوم الغناء من بينهم: حميد الشاعري، خالد عجاج، هشام عباس، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق.

وسبق وروجت الصفحة الرسمية لموقع المهرجان على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "فاكر شريط الكاسيت وإحساسك وإنت بتسمع أول أغنية في الألبوم؟، مهرجان العلمين الجديدة ٢٠٢٤ بالتعاون مع هيئة الترفيه وموسم الرياض، بيقدموا حفلة هترجع لجيل التسعينات أحلى ذكرياته، حفلة هيكون فيها أصوات بتخلي قلبنا يدق ويرجعنا لأجمل الأوقات (حميد الشاعري، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، خالد عجاج، هشام عباس، جاهز لحفلة مليانة موسيقى جميلة وفرحة وذكريات".

مهرجان العلمين هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.

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