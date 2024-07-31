موعد عرض مسرحية "البنك سرقوه" لـ أشرف عبدالباقي بمهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي لتقديم مسرحية "البنك سرقوه"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته التانية، وتعرض المسرحية أيام 22 و23 و24 أغسطس المقبل.

والمسرحية بطولة أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبدالعزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

ويشهد مهرجان العلمين هذا العام مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم النجم الكبير محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، ماجدة الرومي، تامر حسني، هاني شاكر، رامي جمال، الموسيقار الكبير عمر خيرت، حمزة نمرة، سعاد ماسي، مسار إجباري، كايروكي، ومطرب الراب ويجز.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وأكد القائمين على المهرجان أن النسخة الثانية ستشهد اختلاف كبير عن الدورة الأولى نظرًا لاكتمال الخدمات في مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت مؤخرًا وجهة سياحية هامة تشهد توافد آلاف الجنسيات من حول العالم.

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