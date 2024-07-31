نبيل الحلفاوي يحسم موقفه من اعتزال الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حسم الفنان نبيل الحلفاوي موقفه من اعتزال الفن، بعد غيابه مؤخرا عن الساحة الفنية

الفنان نبيل الحلفاوي عبر صفحته في موقع "أكس"، رد على أسئلة من متابعي الصفحة، حول موقفه من التكريم واعتزال الفن.

وبدأ أحدهم بالسؤال: "هل يكتفي الإنسان من التكريم يافنان؟"، وأجاب الحلفاوي،: "نعم".

وردا على سؤال: "أفهم من كدا إنك اعتزلت الفن واكتفيت بما قدمت من مسيرة حافلة بالنجاح والتميز أم أنه إذا قدم لجنابك عملا مميزا يضيف لما قدمت هل تقبل أم تعتذر، أرجو الاجابة".

وأجاب الفنان نبيل الحلفاوي: "بنتكلم عن الاكتفاء من التكريمات.. إزاي يا عادل تفهم إنه اعتزال عن الفن؟".

الفنان نبيل الحلفاوي غاب عن الساحة، بعد مشاركته في مسلسل "القاهرة كابول"، الذي قام ببطولته الفنان فتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وكان من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام على، وعرض في رمضان 2021.