أحمد سعد يستعد لطرح أغنية "سعودي وأسمر" على طريقة الفيديو كليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل عنوان "سعودي وأسمر" وذلك على طريقة الفيديو كليب، والمقرر طرحها اليوم على منصة الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو من الكليب على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فيديو كليب سعودي وأسمر النهاردة الساعة السابعة على يوتيوب وكل المنصات".

يذكر أن أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "حظي من السماء"، بالتعاون مع النجمة اللبنانية إليسا خلال استضافتها في برنامج بيت السعد،التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وألحان حمني، وماستر أمير محروس.

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