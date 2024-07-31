"بإطلالة صيفية".. أحدث ظهور لـ صبا مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ولاقت الصور إعجاب الجمهور.

ونشرت صبا مبارك الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان الأزرق الفاتح.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "الضحكة الحلوة الله يديمها، الجمال كله تبارك الرحمن، حياتي أنتي، بتتجنني، الله يحميكي".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك فيلم "السرب" الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة كلًا من مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، وعدد من الفنانين، وتأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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