شكرا لقرائتكم خبر عن هل تظهر دينيريس تارجاريان في الحلقة الأخيرة لـ House of the Dragon 2؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت تسريبات جديدة من الحلقة الثامنة والأخيرة للموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon التي ستعرض ليلة الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة منذ ساعات على إحدى حسابات تيك توك، قبل خمسة أيام من بث الحلقة على HBO وبثها على Max.

وظهر في إحدى اللقطات حلم جديد للأمير دايمون، الذى كشف عن ظهور دينيريس تارجاريان من أحدى مشاهد الموسم الأول من سلسلة Game of Thrones، في الحلقة العاشرة، التي طرحت في 19 يونيو من عام 2011.

وكانت قد أكدت المخرجة جيتا فاسانت باتيل الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon، أن الأربع بيضات للتنانين التي ظهرت في الحلقة هي نفسها التي ظهرت مع دينيريس تارجاريان في سلسلة Game of Thrones، وخلال الحلقة، أمرت راينيرا بوضع ابنيها إيجون وفيسيريس في رعاية ابنة أختها، راينا تارجاريان، في الوادي للحفاظ على سلامتهما أثناء الحرب المشتعلة.

وإلى جانبهم سيكون هناك أربع بيضات تنين، ثلاثة منها لها تصميمات مشابهة لبيض تنين دينيريس في السلسلة الأصلية.

في حديثها مع Mashable، كشفت باتيل أن بيض التنين الذي شوهد في الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من House of the Dragon هو في الواقع بيض دينيريس.

وصرحت باتيل قائلة: "نظرًا لأن ثلاثة من البيضات الأربع التي تذهب إلى الوادي ستصل في النهاية إلى دينيريس في سلسلة Game of Thrones، فلن يحدث لهم أي شيء غير مرغوب فيه خلال الحرب الأهلية القادمة في House of the Dragon، بالإضافة لبيضة رابعة، حيث لم يكشف الموسم الثاني من House of the Dragon بعد عن سبب انضمام هذه البيضة الإضافية إلى البقية، وبالتأكيد لن أكشف عن أمرها الآن.