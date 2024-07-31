شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جان ينتهى من تصوير فيلمه Superman ويطرح في 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج والكاتب جيمس جان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتهاء تصوير فيلم "Superman"، كتب جان: "انتهى الأمر، بارك الله في فريق العمل الذين ساعد التزامهم وإبداعهم وعملهم الجاد في إحياء هذا الفيلم، والخير واللطف والحب الذي واجهته يوميًا مع هذا الفريق ألهمني ودفعني إلى الأمام عندما شعرت بالإرهاق الشديد للمضي قدمًا بمفردي".

وتابع جان قائلا: "شكرًا لكم جميعًا من أعماق قلبي. لقد كان شرفًا لي. كانت الوجهة هي سوبرمان، لكن الرحلة كانت العمل الشاق والضحك والعواطف والأفكار والسحر الذي شاركناه معًا في المجموعة، ولهذا سأظل ممتنًا إلى الأبد".

فيلم الأبطال الخارقين، الذي كان يحمل في الأصل عنوان " Superman: Legacy "، من بطولة ديفيد كورنسويت في دور الرجل الفولاذي وراشيل بروسنان الحائزة على جائزة إيمي عن مسلسل " The Marvelous Mrs. Maisel" في دور لويس لين.

من المقرر أن يبدأ عرض فيلم " Superman" في دور العرض السينمائي في 11 يوليو 2025.

ويتولى نيكولاس هولت دور الشرير سيئ السمعة في فيلم Superman ليكس لوثر، بينما يضم فريق عمل جان أيضًا سكايلر جيسوندو (جيمي أولسن)، وأنتوني كاريجان (ميتامورفو)، وإيدي جاثيجي (مستر تيريفيك)، وناثان فيليون (جاي جاردنر)، وإيزابيلا ميرسيد (هوك جيرل) وغيرهم.

سيظهر ويل ريف، نجل الممثل الراحل كريستوفر ريف، في دور مراسل تلفزيوني في فيلم Superman.