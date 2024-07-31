شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دوارة عن سميحة أيوب: نحن بحاجة لتقديمها كقدوة للأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة المرأة المصرية والفنون الأدائية خلال فاعليات المهرجان القومي للمسرح، وكانت الجلسة الأولى لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب والتي تحمل الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح اسمها، وأدار الندوة الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وبمشاركة كلاً من المؤرخ الدكتور عمرو دوارة، والناقد أحمد خميس.

وقال الدكتور عمرو دوارة: نحن محظوظون لأننا عاصرنا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ولابد من استغلال ذلك فلابد أن تقوم الأكاديمية والمركز القومي للمسرح بالتسجيل يومياً مع سميحة أيوب لأنها مكسب وكنز معلومات لابد من استغلالها، فهي عملت مع أجيال كثيرة وهي التجربة ثرية نحتاج أن نعرف تفاصيلها.

وتابع الدكتور عمرو دوارة: مدام سميحة لديها جزء كوميدي رائع واتضح ذلك في بعض الأعمال التي قدمتها في السينما والتلفزيون وكذلك في المسرح، وهناك ميزة كبيرة لديها لم تتح لأي فنان عربي وهي عملها مع خمس مخرجين أجانب، فسميحة أيوب قدمت 95 عرضا مسرحيا وقابلت خلالهم فطاحل المسرح، فنحن بحاجة لتقديم سميحة أيوب كقدوة للأجيال التي تليها.

وأضاف: في إحدى المرات سألتها من المخرج التي رأيت أنه مختلف فردت ضاحكة وقالت أكثر مخرج اختلفت معاه على المستوى الشخصي ولكن على المستوي الفني عمرنا ماختلفنا وهو الأستاذ كرم مطاوع، كما يحسب لمدام سميحة تقديمها للمسرح الشعري مع العديد من الفنانين وكمخرجة ومنتجة كذلك تميزت فقد أنتجت عدة عروض متميزة وكانت مخرج منفذ بالتلفزيون لعدة سنوات.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.