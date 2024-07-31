شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "ورد وريحان" ينتهون من تصوير الفيلم استعدادا لعرضه في دور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "ورد وريحان"، من تصوير المشاهد الأخيرة للفيلم، داخل أحد اللوكيشنات في منطقة الشيخ زايد، ليدخل الفيلم مراحل المونتاج والميكساج، استعدادا لعرضه في السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

فيلم ورد وريحان يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين، أبرزهم: أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبد العزيز، أسما سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصه نورا محمد ومحمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف ومن إخراج محمد نبيل.

فيلم ورد وريحان ينتمي إلى نوعية الأفلام السيكودراما، وتدور أحداثه بشكل أساسي حول شخص يمتلك محل ورد ولكته يعاني في الأساس من مرض نفسي، وسط أحداث مشوقة، تجمع الأبطال.

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "بنقدر ظروفك" الذي عرض في السينمات المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته أيضا: مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.



كواليس تصوير ورد وريحان



فيلم ورد وريحان