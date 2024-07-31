"هل ماتت المقاومة".. عباس أبو الحسن يعلق على اغتيال إسماعيل هنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان عباس أبو الحسن على توضيح موقفه من اغتيال قائد المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء

الفنان عباس أبو الحسن عبر صفحته في موقع "أكس"، كتب: "اغتيل الرنتيسي ومن قبله الشيخ ياسين، فهل ماتت المقاومة أم استعرت نارها ؟! مقاومة المحتل هي غريزة البقاء بشرف لا بانبطاح "

وتابع: "إن الفكرة المصيرية هي عقيدة تتعدى الأشخاص ولا تتوقف عندها، اغتيال هنية لا مصير له إلا أن يتحول وقودا يندلع نارا في قلوب فدائية ممتلئة بحق المقاومة المشروعة"

حركة حماس أعلنت عن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.