فن ومشاهير

"هل ماتت المقاومة".. عباس أبو الحسن يعلق على اغتيال إسماعيل هنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان عباس أبو الحسن على توضيح موقفه من اغتيال قائد المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء

الفنان عباس أبو الحسن عبر صفحته في موقع "أكس"، كتب: "اغتيل الرنتيسي ومن قبله الشيخ ياسين، فهل ماتت المقاومة أم استعرت نارها ؟! مقاومة المحتل هي غريزة البقاء بشرف لا بانبطاح "

وتابع: "إن الفكرة المصيرية هي عقيدة تتعدى الأشخاص ولا تتوقف عندها، اغتيال هنية لا مصير له إلا أن يتحول وقودا يندلع نارا في قلوب فدائية ممتلئة بحق المقاومة المشروعة"

حركة حماس أعلنت عن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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