تامر حبيب يشيد بألبوم أنغام: "الست دي عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أشاد السيناريست تامر حبيب بألبوم أنغام الجديد، والذي يحمل اسم "تيجي نسيب"، بعد تصدره قوائم تريند موقع "أكس"، بعد طرحه مساء الأحد.

وكتب حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "ألبوم أنغام بجد حلو قوي، وممتع قوي، وراقي قوي، وناضج قوي، ومنعش قوي، ومغذي للروح قوي، الست أنغام دي عظيمة قوي"، لترد عليه أنغام: "أنت حبيبي أوي يا تيكو".

المطربة أنغام بدأت في طرح أغاني "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، يوم الأحد

"تيجي نسيب" هو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، وهو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

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