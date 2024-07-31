محمد عطية يعلن تأجيل طرح أغنيته بسبب الأوضاع في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان محمد عطية عن تأجيل طرح أغنيته، التي تحمل اسم "البطيخ"، نظراً للأوضاع التي تمر بها لبنان، بعد تعرض الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لهجوم إسرائيلي، وحدادا على روح إسماعيل هنية.

وكتب عطية من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تم تأجيل طرح أغنيتي الجديدة البطيخ، نظرا للأحداث التي مرت بها لبنان وحدادا على أرواح الشهداء في الضاحية الجنوبية وعلى روح القائد إسماعيل هنية".

جدير بالذكر أن أغنية "بطيخ" تدعم القضية الفلسطينية، وكان من المقرر طرحه اليوم الأربعاء على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات.

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