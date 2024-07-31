ماذا قال نجل خالد عجاج عن محمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أشاد المطرب أحمد عجاج نجل الفنان خالد عجاج، بالنجم محمد رمضان، عقب اللقاء الذي تم بينهم في الساحل الشمالي.

المطرب أحمد عجاج نشر صور تجمعه ووالده الفنان خالد عجاج والنجم محمد رمضان، وكتب: "إنسان محترم ومتواضع النجم محمد رمضان يستاهل كل خير ان شاء الله"

النجم محمد رمضان يستعد لتقديم حفله الغنائي، في جولف بورتو مارينا يوم الجمعة المقبل الموافق 2 أغسطس.

ويستعد الفنان خالد عجاج، للمشاركة في حفل كاسيت 90، مع النجوم محمد فؤاد، وحميد الشاعري،و ايهاب توفيق، وهشام عباس، مساء غد الخميس، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين.