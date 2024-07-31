شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خميس عن سميحة أيوب: نموذج حقيقي للخروج من القالب المعلب للممثل والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد أحمد خميس خلال ندوة المرأة المصرية والفنون الأدائية خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح، وكانت الجلسة الأولى لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب والتي تحمل الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح اسمها: أرى أن سميحة ايوب تعد نموذج حقيقي للخروج من القالب المعلب للممثل المسرحي، فكان سهل عليها أن تعتمد في البداية على تدريبات الممثل ولكنها درست أوبرا وبيانو وشاهدت سينما عالمية، لم تقف عند الدراسة التقليدية وهذا أفادها في التعامل بمنهجيات مختلفة وجديدة في العروض المسرحية، وتعاملت مع عمالقة المسرح.

وتابع خميس: سميحة أيوب كانت تقدم مسرحية مع خالد جلال اسمه كان في واحدة ست وكان يتحدث عن الوضع الاجتماعي والسياسي في مصر، ولكنه بسبب ثورة 2011 توقف العرض، سميحة أيوب لديها تلك الروح المقدامة من الراهن الإجتماعي والسياسي لا تقدم الطرق التقليدية ممكن في لحظة تراها الممثلة اللعوب في سكة السلامة ومرة اخري هي الوطن،

وأكد خميس قائلاً: سميحة أيوب دخلت مجال التمثيل عندما قرأت إعلان المعهد العالي للفنون المسرحية عن استقبال دفعة جديدة وسيحصل المقدمين علي ست جنيهات كمنحة، فذهبت مع إحدى زميلاتها التي تقدم ولم تنوي التقديم ولكن ذكي طليمات سألها" بتعرفي تمثلي ياشاطرة" قالت " أها بمثل زي يوسف وهبي" وبالفعل قامت وألقت شعر ونالت إعجاب الحضور ولأن سنها كان أصغر من المطلوب ألتحقت بالمعهد كمستمعة حتى أكملت العمر المطلوب، سميحة أيوب لها دور مهم كمسئولة عن إدارة المسرح سواء في المسرح الحديث أو المسرح القومي.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.



مهرجان المسرح المصري