شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفل تنمية المواهب بمهرجان العلمين الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فرقة كورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، حفلا غنائيا اليوم الأربعاء بالمسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، الحفل ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باقة مميزة من أشهر الأغاني منها "الليلة الكبيرة"، "لولا الملامة" تشدو بها ساندرا، "طاير يا هوا" محمد محمود، "على حسب وداد" أحمد فايد، "بتونس بيك" لوجين تامر.

كما يقدم الفريق أيضا "اتفرج ع الحلاوة" شمس الاسواني، "الأسامي" مريم حنفي، "حبيبي وعنيه" مهدي محمد، "كعب الغزال" سيد جلال، "أكدب عليك" رقية، "سهر الليالي" أمل خليفة، "بتسال ليه" إيمان، "زي العسل" حور، "وحشتني" نهي المصري، "توته توته" شيماء ضاحي، و"عيون القلب" أداء حبيبه حسن.

يذكر أن مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، هو أحد المراكز المتخصصة بوزارة الثقافة، في اكتشاف ودعم ورعاية المواهب الشابة والناشئة في العديد من التخصصات منها "الغناء"، وشارك في احياء العديد من المناسبات المهرجانات المحلية، إلى جانب مشاركته في العديد من المهرجانات الدولة في نفس الفئة العمرية.