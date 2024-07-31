شكرا لقرائتكم خبر عن كورال مركز تنمية المواهب يقدم أغاني وردة ورشدي والعندليب بمهرجان العلمين الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فرقة كورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بقيادة المايستروالدكتور محمد عبد الستار، اليوم الأربعاء بالمسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، الحفل ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باقة مميزة من أشهر الأغاني منها "الليلة الكبيرة"، "لولا الملامة" لوردة وتشدو بها ساندرا، "طاير يا هوا" لمحمد رشدي ويقدمها محمد محمود، "على حسب وداد" للعندليب عبد الحليم ويقدمها أحمد فايد، "بتونس بيك" لوردة وتغنيها لوجين تامر.

كما يقدم الفريق أيضا "اتفرج ع الحلاوة" شمس الاسواني، "الأسامي" مريم حنفي، "حبيبي وعنيه" مهدي محمد، "كعب الغزال" سيد جلال، "أكدب عليك" رقية، "سهر الليالي" أمل خليفة، "بتسال ليه" إيمان، "زي العسل" حور، "وحشتني" نهي المصري، "توته توته" شيماء ضاحي، و"عيون القلب" أداء حبيبه حسن.

يذكر أن مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، هو أحد المراكز المتخصصة بوزارة الثقافة، في اكتشاف ودعم ورعاية المواهب الشابة والناشئة في العديد من التخصصات منها "الغناء"، وشارك في احياء العديد من المناسبات المهرجانات المحلية، إلى جانب مشاركته في العديد من المهرجانات الدولة في نفس الفئة العمرية.