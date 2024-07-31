شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الإبياري: أحلم بتقديم مسرحية من تراث إسماعيل يس على مسرح ميامي والان مع تفاصيل الخبر

قال المؤلف أحمد الإبياري خلال ندوة تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري، والتي أدارها الإعلامي عبد الحميد السيد، وشارك فيها الصحفي رشدي الدقن محرر كتاب الإبياري، قال: قمت بتجديد ثلاث مسارح في مصر هي مسرح الريحاني ومسرح إسماعيل يس، وسينما الأنفوشي".

وتابع الإبياري: عندما عملت مع سمير غانم لمدة سبع سنوات كنا نسافر للعرض خارج مصر وكل المسرحيات التي قدمها غانم في الخارج كانت من إنتاجي، وعندما كان هناك بلد لا يوجد بها مسرح كنت أذهب لفندق كبير وأحول قاعته لمسرح فمسألة إنشاء مسرح هو أمر سهل بالنسبة لي، وبسبب المسرح بعت بيتي وسيارتي من قبل وطلبت من المشتري أن يعطيني فرصة إذا نجحت الرواية أستردهم مرة أخرى وبالفعل وافق ونجحت الرواية وأعاد لي البيت وبدل السيارة بسيارة مارسيدس.

وتابع الأبياري: أبو السعود الإبياري ترك لنا 55 مسرحية في التلفزيون المصري، وعندما توفى لم يترك لنا جنيه، وكنت أذهب للجامعة يوميا سيراً على الأقدام، ومن أحلامي أن أقدم مسرحية على مسرح ميامي من تراث إسماعيل يس، لأن أحد المديرين للمسرح في يوم من الأيام كان يريد أن يزيل كلمة مسرح ميامي ويطلق عليه مسرح فؤاد المهندس، بالرغم أن مسرح فؤاد المهندس هو مسرح الزمالك.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، وعبلة الرويني، والكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.