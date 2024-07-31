شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الإبياري: منذ دخولى مجال الفن كان هدفى أجيب حق أبو السعود الإبياري والان مع تفاصيل الخبر

قال المؤلف أحمد الإبياري خلال ندوة تكريمه بالدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح، والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب: أنا شخص متواضع جداً في حياتي وعندما سألت هل التكريم تأخر عليك جاء ردي أنني لم أشعر أنه تأخر ولكني لم أتوقعه، فعندما تواصل معي النجم الكبير محمد رياض أندهشت ولكن أيقنت أن لابد أن يأخذ كل مستحق حقه، أنا لم أتلقي يوماً دعوة حضور في مهرجان فأن يتم تكريمي من المهرجان القومي للمسرح فهو أمر غير متوقع وهو إرادة إلهية وبصيرة من القائمين على المهرجان، وهو تكريم للأصل وليس لشخصي، وأنا منذ دخولي المجال كان هدفي " أجيب حق أبو السعود الإبياري".

وتابع الإبياري: في فترة الستينيات بدأت أشعر بضربات تحت الحزام لأبو السعود الإبياري، وكنت أنا أقرب شخص له، وتعلمت كل ماله علاقة بالكتابة وتعلمت منه كيف يكون المدير، وللعلم عندما شعر أبي أننا نهوى الكتابة ثار ثورة كبيرة وكان مشفق علينا بسبب مامر به، إلى أن وصلت للثانوي وطلب مني أن أريه قصة مما كتبت وبعد ماقرأه قال " القصة دي واخدها مني" فأنفعلت انفعال كبير ولكن هو لم يكترث لهذا الإنفعال، ولكن عندما فكرت في الكلمة فرحت لأنني بذلك أسير على نفس نهجه.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.