شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون بدون تجاعيد بعد زيارة جراح التجميل والان مع تفاصيل الخبر

بدت النجمة العالمية جينيفر أنيستون متألقة بفستان قصيرأثناء تصوير مشاهد جديدة للموسم الرابع من برنامج The Morning Show على Apple TV Plus.



جينيفر انيستون بدون تجاعيد

وحسبما نشر موقع الديلي ميل ظهرت الممثلة جينيفر انيستون البالغة من العمر 55 عامًا في الفستان الأنيق أثناء تصوير مشهد خارج مكتبة نيويورك العامة في مدينة نيويورك، يأتي مظهر الممثلة المرح والخالي من التجاعيد بعد خمسة أشهر فقط من رؤيتها وهي تغادر مركز جراح التجميل المعروف باسم The Retreat At Split Rock في غرينتش، كونيتيكت مع النجمة العالمية ساندرا بولوك.

كما شوهدت أنيستون وهي ترتدي فستانًا أسودًا طويل رائعًا بقصة مفتوحة ، على ما يبدو لحضور حفل السجادة الحمراء من نوع ما، وأضافت إكسسواراتها وهي عدد من الأساور على معصمها الأيسر بينما كانت تسير على سلالم السجادة الحمراء وأجرت مكالمة هاتفية.

وعلي جانب تعرضت جنيفر أنيستون، لصدمة شديدة، بعد أن ألقى عليها أحد على المحتجين على تغير المناخ، مادة سوداء اللون، وتبدو وكأنها زيت، ولطخ ملابسها بالكامل، أثناء تصوير مشهد للموسم الرابع القادم من مسلسل The Morning Show.

ولطخ نشطاء المناخ ملابس جنيفر أنيستون بزيت أسود اللون، أثناء وجودها في موقع التصوير في مدينة نيويورك، وبدت غاضبة للغاية، إذ تعرضت للموقف المحرج، بعد لحظات فقط من وصولها إلى موقع التصوير، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



وتم التقاط صور لجنيفر أنيستون، وهي تحمل هاتفها، والذي نجا بطريقة ما في الحادث، حيث تغلغلت المادة السوداء في ملابسها ولطخت حقيبتها وغطت حذائها، فيما ظهر ضباط الشرطة حول الحشد في محاولة للسيطرة على الشغب.

.وقبل أن يفسد مظهرها، بدت النجمة الشهيرة أنيقة في بلوزة بيضاء بدون أكمام، وزوج من السراويل المميزة ذات اللون الكاكي، وكانت تحمل حقيبة باللون البرتقالى ومرتدية ساعة ذهبية أنيقة، وكانت خصلات شعرها منسدلة وتتزين بميك أب رقيق.

في المسلسل الدرامي، الذي حقق نجاحًا فوريًا بعد موسمه الأول الذي بدأ عرضه في عام 2019، تشارك أنيستون وريز ويذرسبون البطولة إلى جانب ستيف كاريل وبيلي كرودوب ومارك دوبلاس.

وفى سياق متصل أعلنت منصة أبل عن طرح الموسم الثالث من سلسلة The Morning Show ، التي يقوم ببطولتها النجمتان ريس ويذرسبون وجنيفر أنيستون، بداية من يوم 13 سبتمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".