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جينيفر أنيستون بدون تجاعيد بعد زيارة جراح التجميل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

الأربعاء، 31 يوليو 2024 05:08 م

بدت النجمة العالمية جينيفر أنيستون متألقة بفستان قصيرأثناء تصوير مشاهد جديدة للموسم الرابع من برنامج The Morning Show على Apple TV Plus.

جينيفر انيستون بدون تجاعيد
جينيفر انيستون بدون تجاعيد

 

The 55-year-old actress was spotted in a stunning black low-cut gown outside the New York Public Library in New York City on Monday evening

وحسبما نشر موقع الديلي ميل ظهرت الممثلة جينيفر انيستون البالغة من العمر 55 عامًا في الفستان الأنيق أثناء تصوير مشهد خارج مكتبة نيويورك العامة في مدينة نيويورك، يأتي مظهر الممثلة المرح والخالي من التجاعيد بعد خمسة أشهر فقط من رؤيتها وهي تغادر مركز جراح التجميل المعروف باسم The Retreat At Split Rock في غرينتش، كونيتيكت مع النجمة العالمية ساندرا بولوك.

The actress' perky and wrinkle-free look comes just five months after she was spotted leaving a plastic surgeon's office known as The Retreat At Split Rock in Greenwich, Connecticut with Sandra Bullock and Jason Bateman's wife Amanda

كما شوهدت أنيستون وهي ترتدي فستانًا أسودًا طويل رائعًا بقصة مفتوحة ، على ما يبدو لحضور حفل السجادة الحمراء من نوع ما، وأضافت إكسسواراتها وهي عدد من الأساور على معصمها الأيسر بينما كانت تسير على سلالم السجادة الحمراء وأجرت مكالمة هاتفية.

The scene was a much more glamorous departure from scenes she was seen filming earlier, where she needed to get her hands dirty, quite literally

وعلي جانب تعرضت جنيفر أنيستون، لصدمة شديدة، بعد أن ألقى عليها أحد على المحتجين على تغير المناخ، مادة سوداء اللون، وتبدو وكأنها زيت، ولطخ ملابسها بالكامل، أثناء تصوير مشهد للموسم الرابع القادم من مسلسل The Morning Show.

ولطخ نشطاء المناخ ملابس جنيفر أنيستون بزيت أسود اللون، أثناء وجودها في موقع التصوير في مدينة نيويورك، وبدت غاضبة للغاية، إذ تعرضت للموقف المحرج، بعد لحظات فقط من وصولها إلى موقع التصوير، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.


وتم التقاط صور لجنيفر أنيستون، وهي تحمل هاتفها، والذي نجا بطريقة ما في الحادث، حيث تغلغلت المادة السوداء في ملابسها ولطخت حقيبتها وغطت حذائها، فيما ظهر ضباط الشرطة حول الحشد في محاولة للسيطرة على الشغب.

.وقبل أن يفسد مظهرها، بدت النجمة الشهيرة أنيقة في بلوزة بيضاء بدون أكمام، وزوج من السراويل المميزة ذات اللون الكاكي، وكانت تحمل حقيبة باللون البرتقالى ومرتدية ساعة ذهبية أنيقة، وكانت خصلات شعرها منسدلة وتتزين بميك أب رقيق.

في المسلسل الدرامي، الذي حقق نجاحًا فوريًا بعد موسمه الأول الذي بدأ عرضه في عام 2019، تشارك أنيستون وريز ويذرسبون البطولة إلى جانب ستيف كاريل وبيلي كرودوب ومارك دوبلاس.

وفى سياق متصل أعلنت منصة أبل عن طرح الموسم الثالث من سلسلة The Morning Show ، التي يقوم ببطولتها النجمتان ريس ويذرسبون وجنيفر أنيستون، بداية من يوم 13 سبتمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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