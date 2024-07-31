بيرين سات تعود إلى موقع التّصوير بفيلم جديد… إعرف تفاصيله

تعاقدت الممثّلة التّركيّة، بيرين سات، على بطولة فيلم”الخزانة السّريّة” من انتاج OGM Pictures ومن إخراج الثّنائيّ جانر البير ومحمّد بيناي (بيرجين، بيهتار) أمّا سيناريو الفيلم من كتابة بورجو جورجون (حبّ أعمى، اللهيب، حبّ وحياتين).
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آخر أعمال بيرين سات فيلم “النّداء الأخير إلى اسطنبول” الذي عرض عبر منصّة نتفليكس وجمعها بالممثّل كيفانش تاتليتوغ وتمّ تصويره في نيويورك وهو من إنتاج OGM Pictures نفس الشّركة التي ستعمل معها مجدّدًا في الفيلم الجديد الذي من المقرّر أن يبدأ تصويره في الخريف القادم.
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