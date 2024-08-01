شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى مع هشام عباس وتجهيزات حفل كاسيت 90 فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الكابو حميد الشاعري الاستعدادات النهائية والبروفات الأخيرة لحفل كاسيت 90 المقرر إقامته مساء غدٍ الخميس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، وظهر الكابو مع صديقه ورفيق دربه هشام عباس، في صورة نشرها عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "تجهيزات حفل كاسيت 90 فى العلمين".



حميد الشاعري وهشام عباس في العلمين

وسبق وتحدث الفنان هشام عباس عن أجواء حفل "كاسيت 90" بمهرجان العلمين، فى مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "هغنى أنا وحميد الشاعرى دويتو (عينى)، وهو هيغنى أغانيه الحلوة، وبحب أسمع الناس اللى بتغنى حلو منهم محمد حماقى ورامى صبرى ورامى جمال وتامر عاشور وشيرين وتامر حسنى وعمرو دياب".

وأضاف هشام عباس خلال مداخلة لبرنامج "الحياة في العلمين" المذاع على قناة الحياة، من مدينة العلمين الجديدة: "أتمنى كل المهرجانات القادمة تواجد النجوم فى أيام أكثر، وإن شاء الله الحفلة ستكون ناجحة وجميلة".





ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.