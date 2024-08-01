فن ومشاهير

بشرى ترقص مع خالد حميدة في حفل زفافهما بالساحل (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة لقاء سويدان، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة بشرى وخالد حميدة وهما يرقصان معا وسط تصفيق من الحضور.

ونشرت سويدان، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بشرى وهي ترقص مع زوجها خالد حميدة وسط حالة من السعادة والفرحة.

وحضر حفل زفاف بشرى وخالد حميدة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بينهم درة وهاني رمزي ومحمود حميدة ولقاء سويدان ونور النبوي ورانيا يوسف ولبلبة ولقاء الخميسي.

وكانت الفنانة بشرى، طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "بيني وبينك كلمة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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