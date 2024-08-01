بشرى تستعين بـ"هواية" في حفل زفافها على خالد حميدة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعانت الفنانة بشرى، بـ"هواية" في حفل زفافها على خالد حميدة المقام مساء الأربعاء، بالساحل الشمالي، وذلك بسبب حرارة الجو.

ونشرت الفنانة لقاء سويدان، فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه العروس وهي تمسك بـ"الهواية" خلال تواجدها وسط أصدقائها بحفل زفافها.

وحضر حفل زفاف بشرى وخالد حميدة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بينهم درة وهاني رمزي ومحمود حميدة ولقاء سويدان ونور النبوي ورانيا يوسف ولبلبة ولقاء الخميسي.

وكانت الفنانة بشرى، طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "بيني وبينك كلمة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.