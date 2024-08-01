بالصور.. ريم سامي ترقص مع إحدى صديقاتها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريم سامي جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على "انستجرام"، أثناء حضورها حفلة عيد ميلاد صديقاتها.

ونشرت ريم سامي، مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" وظهرت وهي ترقص مع إحدى صديقاتها في عيد ميلادها.

واحتفلت ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، يوم الجمعة 17 مايو 2024، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.

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