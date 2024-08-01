ياسمين عبد العزيز جريئة وإيمان العاصي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة أنيقة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة مميزة.

سارة سلامة

تستمتع الفنانة سارة سلامة، بعطلتها الصيفية، إذ نشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل "حمام سباحة".

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ليلى أحمد زاهر

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة أنيقة ووضعت مكياجًا بسيطًا وعدسات لاصقة.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة صيفية أنيقة، وارتدت خلالها بلوزة باللون الأصفر وبنطلون أبيض، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حياتك هي انعكاس لأفكارك، إذا غيرت تفكيرك ستغير حياتك".

ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جريئة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها، صورًا لها برفقة الفنان خالد الصاوي، من كواليس مسلسل "زمالك بولاق"، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إسلام جمال

ظهر الفنان إسلام جمال برفقة زوجته، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.