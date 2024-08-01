داليا البحيري ولقاء الخميسي ترقصان مع بشرى بحفل زفافها على أغنية "معلمين" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة داليا البحيري والفنانة لقاء الخميسي وهما يرقصان مع الفنانة بشرى من حفل زفافها على خالد حميدة، المقام مساء الأربعاء، بالساحل الشمالي.

ونشرت الفنانة لقاء سويدان، الفيديو، الذي ظهرت فيه وهي ترقص مع الخميسي وداليا مع العروس على نغمات أغنية "معلمين" التي غناها تامر حسني وبهاء سلطان.

وحضر حفل زفاف بشرى وخالد حميدة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بينهم درة وهاني رمزي ومحمود حميدة ولقاء سويدان ونور النبوي ورانيا يوسف ولبلبة ولقاء الخميسي.

وكانت الفنانة بشرى، طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "بيني وبينك كلمة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.