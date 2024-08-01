منة فضالي بإطلالة جريئة.. والجمهور: "خسيتي إزاي؟" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إذا أردت أن تكون قويا، تعلم كيف تستمتع بالوحدة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "خسيتي إزاي؟" ، "قمراية وكاريزما" ، "زي القمر" ، "ما شاء الله" ، "أحلى منوش".

جدير بالذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، وأيضا مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.