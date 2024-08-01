مي عمر تتألق بالأصفر في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق: "واخد منك حتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، خلال عطلتها الصيفية.

ونشرت "مي" صورا عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بإطلالة صيفية باللون الأصفر والأبيض، وعلقت بـ إيموجي "أصفر".

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأصفر واخد منك حتة"، "جميلة جميلات العالم"، "مش معقول كمية العسل اللي شايفاه ده"، "يا جمالك والله"، "قمر تجنني بشكل"، "وغلاوتك وحلاوتك".

كان آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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